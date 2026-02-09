كييف تعلن إسقاط 116 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 116 من أصل 149 طائرة مسيرة، كما اعترضت بعض صواريخ من طراز "إسكندر - إم" الباليستية، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وجاء في البيان، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 11 صاروخا باليستيا من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقها من منطقة بريانسك، بالإضافة إلى 149 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وبريانسك، وبريمورسكو - أختارسك، وشاتالوفو الروسية، ودونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ووفق البيان، جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية خلال الليل.

وجاء في البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ووفق البيان: "(تم تدمير) 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وخمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين فوق أراضي كل من مقاطعتي أوريول وكالوجا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي أستراخان وفورونيج".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.