السفارة الإيرانية في النمسا: تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية نفاق سياسي واستفزاز

وصفت السفارة الإيرانية في النمسا تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني بأنه "نفاق سياسي واستفزاز غير مسئول".

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، وصفت السفارة الإيرانية في النمسا، في بيان نشرته على منصة "إكس"، قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية" بأنه إجراء واضح من النفاق السياسي واستفزاز غير مسئول وتحريضي، وأعلنت أن هذا الإجراء يهدف إلى نزع الشرعية عن المؤسسات الدفاعية لدولة مستقلة والإساءة إلى كرامة الشعب الإيراني.

وأكدت السفارة الإيرانية في فيينا أن هذا القرار يكشف ولاء الاتحاد الأوروبي لنظام إبادي واحتلالي، ولداعميه المحرضين على الحرب في الولايات المتحدة، ويقضي تمامًا على مصداقيته كفاعل عالمي مستقل. إنه قرار متهور يجسد مبدأ "القوة تولد الحق".

وأضافت السفارة الإيرانية في بيانها: "ستتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع هذا القرار العدائي وغير القانوني باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي وسيادتها. ونحتفظ بحقنا الأصيل، وفقًا للقانون الدولي، في اتخاذ جميع التدابير السياسية والأمنية والاقتصادية اللازمة والمتناسبة للدفاع عن سلامة أراضينا وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا ضد هذا العدوان السافر. وستقع تبعات هذا القرار على الاستقرار الإقليمي والدولي على عاتق الاتحاد الأوروبي وحده"، بحسب قولها.