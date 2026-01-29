عودة أكثر من 3 ملايين نازح إلى مناطقهم الأصلية في السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد أكثر من 3 ملايين نازح إلى مناطقهم الأصلية في السودان، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التي وجهت نداء لتوفير تمويلات للاستجابة إلى الاحتياجات المتزايدة في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت الخدمات والمساكن والبنية التحتية.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها المنظمة اليوم الخميس، سجل أعلى عدد من العائدين في ولاية الخرطوم بـ3ر1 مليون شخص تليها ولاية الجزيرة.

ويشكل 83% من العائدين من النزوح الداخلي، بينما عاد 17% من دول مجاورة، من بينها مصر وجنوب السودان وليبيا، بالإضافة إلى دول الخليج.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب: "العديد من الأسر عادوا إلى منازل مدمرة، وخدمات محدودة، ومستقبل غامض.

ومن المتوقع أن تتحول العودة إلى فصل آخر من المعاناة بدلا من أن تكون سبيلا للتعافي".

ولفتت المنظمة إلى الحاجة الملحة لإعادة بناء المنازل وترميم البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات المياه والمرافق الصحية والمدارس.

ولا يزال السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم مع اقتراب الصراع من عامه الثالث.

ووفق المنظمة، يعيش أكثر من نصف النازحين في المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد، مما يضع ضغطا هائلا على الخدمات والمجتمعات المضيفة المنهكة أصلا.