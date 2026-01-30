أوكرانيا تعمل مع سبيس إكس لحل مشكلة استخدام المسيرات الروسية منظومة ستارلينك

تواصلت وزارة الدفاع الأوكرانية مع شركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عقب ورود تقارير عن استخدام روسيا لطائرات مسيرة مزودة باتصالات عبر منظومة أقمار ستارلينك الاصطناعية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، في منشور على تطبيق تليجرام، اليوم الخميس: "أعرب عن امتناني لرئيسة شركة سبيس إكس، جوين شوتويل، وبالأخص لإيلون ماسك، على الاستجابة السريعة وبدء العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة."

وكانت عدة طائرات مسيرة روسية قد ظهرت بشكل غير متوقع فوق مدن أوكرانية، بعدما كان يُعتقد سابقا أنه يمكن التحكم فيها مباشرة عبر خدمة الاتصال بالإنترنت التي توفرها شركة سبيس إكس.

ويتيح هذا الاتصال، عبر منظومة أقمار ستارلينك الاصطناعية، للطائرات المسيرة الروسية التحليق خصوصا على ارتفاعات منخفضة للغاية والاقتراب من الأهداف دون أن ترصدها أنظمة الدفاع الجوي.

ودارت طائرة مسيرة روسية من هذا النوع، يوم الاثنين الماضي، لعدة دقائق، في وضح النهار، فوق مركز العاصمة الأوكرانية كييف، بدون أن يؤدي ذلك إلى تفعيل صفارات الإنذار من غارة جوية.

وتقع مدينة كييف التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة على بعد أكثر من 180 كيلومترا من الحدود الروسية، ومجهزة بأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار حديثة غربية الصنع.

وأضاف فيدوروف في منشوره: "ينبغي للتقنيات الغربية أن تواصل مساعدة العالم الديمقراطي في حماية السكان المدنيين، وألا يتم استخدامها في الإرهاب وتدمير المدن السلمية.

وأشار إلى أن منظومات ستارلينك أصبحت "بالغة الأهمية" لقدرة أوكرانيا على الصمود منذ بداية الحرب.