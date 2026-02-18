تقدير إسرائيلي: ليست مفاجأة إذا ردت إيران بإطلاق صواريخ على عواصم في أوروبا!

قال يوفال شتاينتز، رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل"، أحد أبرز أعمدة الصناعات العسكرية في إسرائيل، إنه لن يتفاجأ إذا ردت إيران بإطلاق صواريخ على عواصم أوروبية في حال اندلاع حرب كبرى.



وفي مقابلة أجراها خلال مؤتمر التكنولوجيا الفائقة الأمنية التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "ynet"، تطرق الوزير السابق يوفال شتاينتز، إلى احتمال أن تُفاجأ إسرائيل مرة أخرى بهجوم من قبل مسلحين فلسطينيين على غرار أحداث 7 أكتوبر، أو بهجوم إيراني، قائلا: "لا توجد إمكانية مطلقة لمنع المفاجآت. تاريخيا، منذ معركة سالاميس في اليونان القديمة وحتى يومنا هذا، ثبت أنه بمرور الوقت ينجح الطرفان دائما في مفاجأة بعضهما البعض".

وأضاف شتاينتز: "عليك أن تبني نفسك بحيث إذا فُوجئت، تتلقى ضربة ولكن ليس انهيارا أو كارثة. أما بالنسبة لإيران، فأنا لا أجزم بأنه لن تكون هناك مفاجآت؛ لقد استخلصوا الدروس مما حدث في حرب الـ 12 يوما وطوروا أنفسهم، لكننا أيضا تحسنا كثيرا وتعلمنا أشياء كثيرة. وهذه المرة هناك عنصر إضافي لم يكن موجوداً في يونيو: لدينا الأخ الأكبر، الولايات المتحدة".

وبخصوص حرب الـ 12 يوما مع إيران الصيف الماضي، علق قائلا: "لقد كانت الحرب الأكثر تكنولوجية في تاريخ البشرية. ورغم أن سلاح الجو كان هو العامل المنفذ -وقام بذلك بشكل رائع- إلا أنها كانت انتصارا كبيرا للعلم والتكنولوجيا وللصناعات الدفاعية الإسرائيلية"، وفق تعبيره.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الإيرانيين مفاجأة إسرائيل، أجاب رئيس مجلس إدارة "رافائيل": "أنطلق من افتراض أن الإجابة هي نعم. أنا أسمع تصريحاتهم بأنه إذا اندلعت حرب فستتحول إلى حرب شاملة، إقليمية، وعالمية. إذا كانت لديهم أوهام بقدرتهم على مواجهة إسرائيل، فقد تبددت خلال 12 يوما في يونيو؛ ليس لديهم أوهام. هم يعرفون أيضا أنهم لا يستطيعون هزيمة الولايات المتحدة، لكنهم يستطيعون إيلامها وإيلام حلفائها، مثلنا، ولن أفاجأ إذا حاولوا استهداف مواقع بالصواريخ خارج حدود الشرق الأوسط؛ سيحاولون ضرب دول أوروبية مثل برلين وبودابست وفيينا"، على حد قوله.



وعلى سؤال "ما هو التهديد المستقبلي الذي سيتعين على إسرائيل مواجهته؟" رد شتاينتز: "سيظل التهديد النووي في المرتبة الأولى، حتى لو حرمنا الإيرانيين من 90% من هذه القدرة. التهديد الثاني هو الصواريخ الباليستية، وهو تهديد خطير. ففي عملية "الأسد الصاعد" (المواجهة الأخيرة مع إيران)، كانت خطتهم إطلاق 1,500 إلى 2,000 صاروخ باتجاه إسرائيل. وبما أننا أدرنا عمليات صيد (للمنصات) على الأراضي الإيرانية، لم ينجحوا إلا في إطلاق 550 صاروخا فقط، ومن بينها أصاب 50 صاروخا أهدافهم. الحرب ليست حدثا ممتعا حتى لو كنت أنت المنتصر"، حسب قوله.