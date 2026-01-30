مرشح ترامب لرئاسة وكالة الأمن القومي يتعهد بالالتزام بالقانون حال المصادقة على تعيينه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الليفتنانت جنرال جوشوا راد، المرشح لقيادة وكالة الأمن القومي الأمريكي لنواب البرلمان اليوم الخميس أنه سيلتزم بالدستور والقانون عندما يتعلق الأمر باستخدام أدوات المراقبة القوية التي توفرها الوكالة.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيدير راد أيضا القيادة السيبرانية لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، بما يمنحه دورا حيويا في عمليات البلاد السيبرانية الهجومية والدفاعية.

يشار إلى أن وكالة الأمن القومي بلا مدير دائم منذ فصل الرئيس دونالد ترامب الجنرال تيم هاو العام الماضي. وعكست الأسئلة المطروحة خلال جلسة المصادقة على تعيين راد أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مخاوف بشأن ما إذا كان ترامب سيس استخدام إنفاذ القانون الفيدرالي والبرامج الأمنية لاستهداف منتقديه وخصومه السياسيين.

وشغل راد مناصب قيادية رفيعة في العمليات الخاصة بالجيش، وشارك في مهام بالعراق وأفغانستان، ويشغل حاليا منصب نائب قائد القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال لأعضاء مجلس الشيوخ إن مهمة وكالة الأمن القومي مهمة من أجل حماية أرواح أفراد القوات المسلحة وضمان نجاح مهامهم، والحفاظ على أمن الوطن من التجسس والتهديدات الرقمية في ذات الوقت.