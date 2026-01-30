ذكر البنك المركزي الروسي أن نمو الإقراض في الاقتصاد الروسي بلغ إجمالاً 9.4% ووصل إلى 156.5 تريليون روبل (2.1 مليار دولار) في عام 2025.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن البنك قوله: "تعرضت ديناميكيات الإقراض للاقتصاد لتقلبات لمرة واحدة في ديسمبر 2025، مرتبطة بميزات هيكلية لصفقات فردية. وانكمشت المطالبات ضد الاقتصاد بنسبة 0.4% خلال الشهر بعد زيادة قدرها 1.5% في نوفمبر. ومع نهاية عام 2025، بلغ الارتفاع في المطالبات ضد الاقتصاد 9.4%".

وكان التغير في الإقراض في ديسمبر مدفوعا إلى حد كبير بديناميكيات المطالبات الشركاتية. واصلت الشركات غير المالية بناء القروض المقومة بالروبل من البنوك في شكل ائتمانات وقروض، ولا سيما القروض طويلة الأجل، والسندات.

وأشار البنك المركزي إلى أن المؤسسات المالية كانت أكثر نشاطا في سداد الالتزامات المتراكمة سابقا عند مطلع السنة التقويمية.

وأشار بنك روسيا إلى أنه "باستثناء التأثير لمرة واحدة المرتبط بهيكل الصفقات الفردية، كانت ديناميكيات المطالبات ضد المنظمات إيجابية ولكنها في الوقت نفسه أضعف مما كانت عليه في أكتوبر - نوفمبر، وهو ما يفسره بشكل خاص الطبيعة الموسمية المرتبطة بمدفوعات طلبات الدفاع الحكومية".