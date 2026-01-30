 حسام موافي: الأنيميا المزمنة لا أعراض لها ولا تكتشف إلا بالتشخيص المعملي - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 8:56 م القاهرة
حسام موافي: الأنيميا المزمنة لا أعراض لها ولا تكتشف إلا بالتشخيص المعملي

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 8:39 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 8:39 م

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة «الأنيميا المزمنة»، مؤكدا أنها «غالبا ما تكون بلا أعراض» ظاهرة لا يشعر بها المريض ولا يلجأ للطبيب إلا نادرا، على عكس «الأنيميا الحادة» التي تتسبب في النزيف المفاجئ.
وأوضح خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الأعراض تظهر إذا كانت الأنيميا حادة في صورة نزيف المعدة، أو القولون أو النزيف الرحمي لدى السيدات، بينما تتسلل الأنيميا المزمنة في «هدوء» ودون أعراض.
وأضاف أن تشخيص الأنيميا هو «تشخيص معملي» وليس إكلينيكيا، بمعنى أنه لا يمكن للطبيب الجزم بإصابة المريض بمجرد الكشف الظاهري في العيادة، كما يحدث في تشخيص أمراض القلب على سبيل المثال؛ ولكن يعتمد الأمر على نتائج التحاليل الطبية.
وشدد على ضرورة إدراج تحليل صورة الدم ضمن الفحوصات الروتينية التي يجب أن يجريها الشخص كل 6 أشهر أو سنة على الأكثر، حتى في غياب أي شكوى مرضية، وذلك لاكتشاف الأنيميا والمشاكل الأخرى مثل ارتفاع الكوليسترول، ووظائف الكلى التي تتغير دون ظهور أعراض.

