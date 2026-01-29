 العدل الأمريكية تتهم رجلا بالاعتداء على النائبة إلهان عمر خلال اجتماع جماهيري في مينيابوليس - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 10:51 م القاهرة
العدل الأمريكية تتهم رجلا بالاعتداء على النائبة إلهان عمر خلال اجتماع جماهيري في مينيابوليس

مينيابوليس (أمريكا) (أ ب)
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 10:20 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 10:20 م

اتهمت وزارة العدل الأمريكية رجلا بالاعتداء على العضوة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، برش خل التفاح عليها خلال فعالية في مينيابوليس.

ويواجه الرجل، المعتقل على خلفية الاعتداء الذي وقع أمس الأول الثلاثاء، ويُدعى أنتوني كازميرتشاك، تهم الاعتداء بالقوة، والاعتراض، والعرقلة، والترهيب ضد النائبة عمر، وفقا لوثائق قضائية مقدمة لمحكمة فيدرالية.

وجاء في إفادة خطية أن السلطات توصلت إلى أن المادة كانت عبارة عن ماء وخل التفاح.

ولدى كازميرتشاك سجل جنائي، وقد نشر عبر الإنترنت منشورات داعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري.


