موناكو يضرب باريس سان جيرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي

تعرض باريس سان جيرمان لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام ضيفه موناكو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

وافتتح موناكو التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه ماجنيس أكليوش في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز أليكسندر جولوفين تفوق فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وحاول باريس سان جيرمان العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق عبر برادلي باركولا الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 71، ما أشعل حماس أصحاب الأرض للبحث عن التعادل.

لكن رد موناكو جاء سريعاً، حيث أعاد الفارق إلى هدفين بعد دقيقتين فقط عندما سجل فولارين بالوجون الهدف الثالث في الدقيقة 73، ليؤمن فوز فريقه خارج الديار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 57 نقطة لكنه حافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري بعد مرور 25 جولة، بعدما حقق 18 انتصاراً مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، رفع موناكو رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب.