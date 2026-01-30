قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أن طهران «هي الوحيدة التي تعرف آخر أجل» حدده لها للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقلته قناة «سكاي نيوز عربية».

وأكد ترامب أن واشنطن ترسل عددًا كبيرًا من السفن إلى المنطقة على أمل إبرام صفقة مع إيران، مشيرًا إلى أن «أسطولًا أمريكيًا ضخمًا يتجه نحو إيران، وسنرى ما سنفعل إذا لم نبرم الصفقة»، لافتًا إلى أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقًا إلى فنزويلا.

وكان ترامب قد أعرب، في وقت سابق، عن أمله في ألا يضطر إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وأضاف للصحفيين في «مركز كينيدي» أنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران وسط تصاعد التوتر بين البلدين، قائلاً: «أجريت محادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية وأخطط للمزيد».

واختتم تصريحاته بالقول: «يوجد عدد كبير من السفن الضخمة والقوية المتجهة إلى المنطقة حاليًا، وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها».

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول أمريكي، الخميس، بوصول مدمرة إضافية تابعة للبحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، في إطار تعزيزات عسكرية متواصلة تشهدها المنطقة وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وقال المسؤول، في تصريح لوكالة «رويترز» طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن المدمرة «ديلبرت دي. بلاك» دخلت منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ليرتفع بذلك عدد المدمرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة إلى 6، إضافة إلى حاملة طائرات و3 سفن قتالية أخرى.