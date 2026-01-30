تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة دفعة معنوية مهمة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويترقب الشارع الرياضي السعودي قمة نارية تجمع بين الأهلي والهلال، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات الموسم، والمقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 2 فبراير المقبل، على أرضية ملعب المملكة أرينا.

وسيستعيد الأهلي خدمات الثنائي زكريا هوساوي وعلي مجرشي، بعد انتهاء فترة إيقافهما، التي غيّبتهما عن مباراة الفريق الماضية أمام الاتفاق، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان “الراقي” قد قدم عرضًا قويًا في الجولة الماضية، وحقق فوزًا عريضًا على الاتفاق بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته قبل صدام الصدارة المنتظر.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق ثلاث نقاط، ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا في صراع القمة.