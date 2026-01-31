جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن استهداف 4 عناصر من حماس والجهاد بغزة

تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن استهداف 4 عناصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وبنى تحتية للحركتين في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يستهدف قادة وعناصر حماس

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن قواته، بالتعاون مع قوات الأمن العام (الشاباك)، استهدفت الليلة الماضية وصباح اليوم السبت "إرهابيين وبنى تحتية إرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة"، على حد زعمه.

وزعم أن الاستهداف جاء "ردا على خرق اتفاق وقف النار الذي جرى أمس (الجمعة)، حيث خرج 8 إرهابيين من داخل شبكة إرهابية تحت أرضية (نفق) في منطقة رفح" جنوبي القطاع.

وأوضح أن الهجوم استهدف "أربعة قادة وعناصر من حماس والجهاد الإسلامي في أنحاء غزة".

كما استهدف جيش الاحتلال "مستودع أسلحة وموقع إنتاج أسلحة وبنيتين لإطلاق قذائف صاروخية لحماس في وسط غزة"، على حد زعمه.

صمت حماس والجهاد الإسلامي

وحتى الساعة 12:15 (بتوقيت جرينتش) لم تُعلق "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" على ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ فجر السبت، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 29 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة بغزة، ضمن خروقات تل أبيب اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال قيادي في كتيبة "شرق رفح" التابعة لكتائب "القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، بعد خروجه مع 7 آخرين من نفق جنوبي القطاع.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان، أن ثمانية مسلحين خرجوا من نفق "شرق رفح" مساء الجمعة، حيث قامت القوات على الفور بتصفية 3 منهم.

وأضاف: "بعد عمليات تمشيط القوات في المنطقة، تم اعتقال أحد المخربين أثناء محاولته الفرار والاختباء"، دون تأكيد فوري من الحركة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025 أنهى حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

لكن خروقات إسرائيل المستمرة للاتفاق أسفرت عن استشهاد 524 فلسطينيا وإصابة 1360 آخرين حتى اليوم السبت، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.