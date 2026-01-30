سنتكوم: مقاتلة أمريكية تقلع من أبراهام لينكولن في مهام روتينية ببحر العرب

قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الجمعة، إن إحدى مقاتلاتها انطلقت من على حاملة الطائرات «لينكولن» في «عمليات طيران روتينية في بحر العرب».

وأضافت القيادة، في بيان، أن طائرة مقاتلة من طراز «إف/إيه-18 إي سوبر هورنت»، تابعة لسرب المقاتلات الضاربة 151، أقلعت من على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» أثناء قيامها بعمليات طيران روتينية في بحر العرب، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

وعند نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات مثل «يو إس إس أبراهام لينكولن»، فإنها لا ترسل سفينة واحدة فحسب، بل مجموعة حاملة طائرات ضاربة، وهي قوة قتالية مشتركة متنقلة ومكتفية ذاتيًا.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية قد ذكرت، أمس الخميس، أن عدة دول في المنطقة تحاول دفع الولايات المتحدة وإيران نحو محادثات لتفادي احتمال اندلاع نزاع عسكري، لكن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن تقدمًا ملموسًا.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الرئيس دونالد ترامب «تلقى إحاطات بشأن خيارات هجوم محتملة ضد إيران تم إعدادها بالتنسيق بين البيت الأبيض والبنتاغون».

وبحسب الصحيفة، من بين هذه الخيارات ما يُعرف بـ«الخطة الكبيرة»، التي قد تتضمن ضرب منشآت للنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن هناك خيارات أقل انخراطًا تشمل ضرب أهداف رمزية للنظام الإيراني، مع ترك هامش لتصعيد القصف إذا لم توافق طهران على إنهاء أنشطتها النووية.

ومن بين الخيارات أيضًا، وفق «وول ستريت جورنال»، شن هجمات سيبرانية على بنوك إيرانية أو تشديد العقوبات.