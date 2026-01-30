وزارة العدل الأمريكية تنشر مزيدا من الوثائق من ملفات جيفري إبستين

نشرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، مزيدا من الوثائق من ملفات التحقيق الخاصة بها بشأن جيفري إبستين، مستأنفة بذلك نشر الوثائق بموجب قانون يهدف إلى الكشف عما كانت الحكومة تعلمه بشأن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها المليونير والخبير المالي بحق قاصرات وعلاقاته مع الأثرياء وأصحاب النفوذ.

وتتضمن الملفات، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ، جزءا من عدة ملايين من صفحات الوثائق التي قال المسئولون، إنه تم حجبها عن الإصدار الأولي للوثائق في ديسمبر.

وتم الإفصاح الملفات بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وهو القانون الذي تم إقراره بعد أشهر من الضغط الشعبي والسياسي، والذي يُلزم الحكومة بفتح ملفاتها عن الممول المالي الراحل وعن كاتمة أسراره وصديقته السابقة، جيسلين ماكسويل.