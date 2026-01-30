النائب عمرو الشلمة: خطاب الرئيس السيسي يعكس شجاعة سياسية في مواجهة أحد أعقد التحديات المزمنة



أكد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية يُعد من الخطابات التأسيسية التي تكشف بوضوح ملامح المرحلة المقبلة، سواء على مستوى التعليم والتدريب أو على مستوى إعادة ضبط منظومة الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح الشلمة أن من أبرز ما جاء في خطاب الرئيس التأكيد الصريح على تحييد العامل البشري في التقييم والاختيار، باعتباره مدخلًا حقيقيًا لمواجهة التشوهات الإدارية المتراكمة، وبناء مؤسسات تقوم على الجدارة والكفاءة، لا على العلاقات أو المجاملات، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يعكس شجاعة سياسية في مواجهة أحد أعقد التحديات المزمنة.

وأضاف أن ربط الرئيس بين التطوير المؤسسي والبناء الإنساني في القيم والسلوك والتعليم يمثل إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة الحديثة، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من الهياكل فقط، بل من الإنسان القادر على إدارة هذه الهياكل بوعي ومسؤولية.

وأشار النائب إلى أن انفتاح الأكاديمية العسكرية على كوادر مدنية من مختلف الوزارات يعكس فلسفة جديدة لإدارة الدولة تقوم على توحيد معايير بناء الشخصية الوطنية، دون تمييز أو استقطاب، وهو ما يخلق لغة عمل مشتركة بين مؤسسات الدولة المختلفة.

كما أكد الشلمة أن حديث الرئيس عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وفرص الاستثمار جاء واقعيًا ومتزنًا، بعيدًا عن التهوين أو التهويل، ويحمل رسالة واضحة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي عملية تراكمية تتطلب الصبر والعمل المستمر، لا البحث عن نتائج سريعة.

وشدد على أن خطاب الرئيس يمثل خريطة طريق عملية يمكن البناء عليها تشريعيًا ورقابيًا داخل البرلمان، من خلال دعم كل ما يعزز التعليم الجاد، والتقييم العادل، وبناء كوادر تمتلك القدرة على قيادة مؤسسات الدولة في المرحلة المقبلة بثقة وكفاءة