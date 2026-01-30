تنطلق غدًا السبت المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

وبحسب بيان للتقابة، تُجرى الانتخابات وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين نقابات: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، مطروح، السويس، أسوان.

تجرى العملية الانتخابية داخل مقرات المحامين في المحاكم المختلفة وبعض مقرات أندية المحامين وأفنية بعض المحاكم حسب الجداول المعدة لذلك وفقًا لكل فرعية.

تبدأ إجراءات التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً أو حتى انتهاء التصويت لآخر ناخب.