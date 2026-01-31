جيسوس بعد ثلاثية الخلود: النصر يقترب من القمة ولن نتنازل عن حلم الصدارة

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن رضاه التام عقب فوز فريقه على الخلود بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن هدف الفريق واضح ويتمثل في المنافسة على الصدارة حتى نهاية الموسم.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن النصر حقق المطلوب في المباراة، موضحًا أن الانتصار يُعد الثالث على التوالي للفريق، مشيرًا إلى أن الأداء في الشوط الأول افتقد للخطورة الهجومية، في ظل قلة الفرص المتاحة.

وأضاف المدير الفني البرتغالي أن الصورة تغيرت تمامًا في الشوط الثاني، بعدما نجح اللاعبون في خلق العديد من الفرص وترجمتها إلى ثلاثة أهداف، مؤكدًا أن الخروج بشباك نظيفة يمثل نقطة إيجابية تعكس الانضباط الدفاعي للفريق.

وأشار جيسوس إلى أن الفريق لم يكن يفكر بالسرعة المطلوبة خلال الشوط الأول، لكن حديثه مع اللاعبين بين الشوطين ساهم في تحسين الأداء ورفع الإيقاع، لافتًا إلى أن المنافسة في الدوري هذا الموسم ستكون صعبة وقوية حتى الجولات الأخيرة.

واختتم جيسوس تصريحاته بالتأكيد على أن النصر يطمح للوصول إلى الصدارة، مشددًا على أن الفريق سيواصل القتال من أجل لقب الدوري حتى صافرة النهاية.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، ومبتعدًا بثلاث نقاط فقط عن الهلال متصدر الترتيب برصيد 46 نقطة.