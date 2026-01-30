هاني سري الدين يهنئ السيد البدوي بفوزه بمنصب رئيس حزب الوفد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدمت الحملة الانتخابية للدكتور هاني سري الدين بجزيل الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، فردًا فردًا.

ووجّهت الحملة، في بيان لها، التحية لمن حضر من الصعيد والدلتا ومدن القناة وسيناء والمحافظات النائية، وكل من وثق في سري الدين ومنحه صوته.

كما تقدم الدكتور هاني سري الدين بالتهنئة إلى الدكتور السيد البدوي لفوزه بمنصب رئيس حزب الوفد، متمنيًا له كل التوفيق في سبيل رفعة حزب الوفد العريق.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2026 فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة برئاسة الحزب بعد منافسة مع الدكتور هاني سري الدين.

وقالت اللجنة إن الدكتور السيد البدوي شحاتة حصل على 1302 صوتًا، بينما حصل الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا.

وأوضحت أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 2614، منها 2596 صوتًا صحيحًا، و18 صوتًا باطلًا.

وتأتي انتخابات رئاسة حزب الوفد في إطار سعي الحزب إلى تجديد دمائه وتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية تشهدها الساحة الحزبية.