غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت قرى قضاء الزهراني في جنوب لبنان سُمعت أصداؤها في مدينة صيدا الجنوبية. كما استهدفت الوادي الواقع بين مناطق المصيلح وتفاحتا والنجارية في جنوب لبنان.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية، قد استهدفت ظهر اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا والعديسة في جنوب لبنان بقنبلة صوتية.

وألقت المسيرة الإسرائيلية قنبلة صوتية بين بلدتي مركبا والعديسة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت مسيرتان إسرائيليتان، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، بلدتي الخيام وعيتا الشعب في جنوب لبنان بقنابل صوتية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس وعيترون بعددٍ من القذائف الضوئية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية الرسمية، بأن مسيّرة ألقـت قنبلتين صوتيتين على منطقة الشاليهات عند أطراف بلدة الخيام، كما استهدفت طائرة أخرى أطراف بلدة عيتا الشعب بقنبلة مماثلة.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "المنار" المحلية أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة جبل كحيل بين بلدتي مارون الراس وعيترون بعدد من القذائف الضوئية.

وعلى صعيد آخر، شهدت أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، صباح اليوم، تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.