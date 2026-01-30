 الأمم المتحدة: العائلات في قطاع غزة ما زالت عالقة في ملاجئ غير آمنة - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 7:25 م القاهرة
الأمم المتحدة: العائلات في قطاع غزة ما زالت عالقة في ملاجئ غير آمنة

وكالات
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 7:02 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 7:03 م

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن العائلات في مختلف أنحاء قطاع غزة ما زالت عالقة في ملاجئ غير آمنة.

وقال المكتب، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الأمم المتحدة تواصل توفير الخيام والأغطية لسكان القطاع، لكن هذه التدابير «مؤقتة ولا توفر حماية كافية من الشتاء والمخاطر المتواصلة»، بحسب ما نقل موقع «الشرق» الإخباري.

وكان الدفاع المدني في غزة قد حذّر مؤخرًا من احتمالات زيادة الوفيات بين الأطفال في القطاع جراء انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار المنخفض الجوي القاسي الذي تتعرض له المنطقة.

ويواجه النازحون في غزة أوضاعًا إنسانية صعبة بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تقترب من الصقيع.

