كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حالة من الغضب يعيشها النجم التركي أردا جولر، بسبب قرارات المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عقب مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان أربيلوا قد قرر استبدال جولر خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي جمع ريال مدريد وبنفيكا، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهى بخسارة الفريق الملكي بنتيجة 4-2، وهو القرار الذي أثار استياء اللاعب الشاب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن جولر يعيش حالة من التناقض الواضح، بين الإشادات المتكررة التي يطلقها أربيلوا بحقه في المؤتمرات الصحفية، وبين الواقع داخل الملعب، حيث لا يحصل اللاعب على الثقة الكاملة للاستمرار حتى نهاية المباريات الكبرى.

وأوضحت الصحيفة أن أربيلوا يضع جولر ضمن التشكيل الأساسي ويعترف بموهبته الفنية الكبيرة، إلا أنه لا يزال يشكك في جاهزيته البدنية وقدرته على تنفيذ الأدوار الخططية حتى صافرة النهاية، الأمر الذي جعله يعاني من عقدة عدم استكمال 90 دقيقة كاملة، وهو ما فجر غضبه مؤخرًا.

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة رايو فاليكانو مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة متصدر الترتيب برصيد 52 نقطة، في صراع مشتعل على صدارة الدوري.