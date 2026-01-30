البنك الأفريقي يمنح تونس 110 ملايين دولار لخفض التلوث البيئي للمجمع الكيميائي بقابس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البنك الأفريقي للتنمية موافقته على ضخ تمويل بقيمة 110 ملايين دولار لتأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي في ولاية قابس جنوب تونس التي شهدت احتجاجات متكررة ضد التلوث البيئي.

ويهدف الدعم المالي إلى الحد من تلوث الهواء بشكل مستدام وتحسين الأداء البيئي والطاقي والتشغيلي للمنشآت الصناعية التابعة للمجمع في قابس والصخيرة والمضيلة، وفق ما ذكره البنك في بيان له اليوم الجمعة.

وقالت مالين بلومبرج، نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية: "يجسد هذا المشروع التزام مجموعة البنك بدعم تونس في التحديث البيئي لصناعاتها الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين الأداء الصناعي وحماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية".

وكانت الولاية شهدت على مدار الأشهر الماضية احتجاجات ضخمة في الشوارع للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الذي يعمل منذ العام 1972 في المنطقة.

ويحتج أهالي الولاية ردا على تواتر حالات اختناق جماعية في صفوف طلبة المدارس والسكان بسبب التلوث بجانب الأضرار البيئية التي لحقت بالثروات البحرية والشواطئ والواحات في الجهة.