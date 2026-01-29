مكتب ستارمر يترك الباب مفتوحا أمام زيارة الرئيس الصيني لبريطانيا

ترك مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الباب مفتوحا أمام زيارة مستقبلية للرئيس الصيني شي جين بينج للملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس.

ولدى سؤاله عن الاحتماليه أثناء زيارة ستارمر إلى بكين، لم يستبعد مكتبه زيارة للرئيس الصيني.

وشدد المتحدث باسم رئيس الوزراء على هدف الحكومة في إعادة ضبط العلاقات بين الدولتين بعد سنوات من التوتر.

وقال المتحدث للصحفيين في بكين: "لن أستبق الارتباطات وزيارات الرئيس المقبلة. لكنني أعتقد أننا كنا واضحين للغاية بخصوص أن كون العلاقة مع الصين بناءة ومنفتحة أكثر يصب في المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة، وهذا ما سيسعى له رئيس الوزراء".

وكانت آخر زيارة لشي للملكة المتحدة في أكتوبر 2015.

واستضافه رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، الذي كان يسعى إلى "عهد ذهبي" للعلاقات البريطانية- الصينية.

كان ستارمر قد دعا خلال استقبال الرئيس شي له في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الصين خلال "الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم".