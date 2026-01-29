ارتفاع عجز الميزان التجاري لأمريكا بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس ارتفاع العجز التجاري الأمريكي خلال نوفمبر بشكل كبير، متجاوزا التوقعات بكثير.

وذكرت الوزارة أن العجز التجاري بلغ 8ر56 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 2ر29 مليار دولار في أكتوبر وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز التجاري إلى 45 مليار دولار، مقابل 4ر29 مليار دولار خلال أكتوبر وفقا للبيانات الأولية.

وجاء هذا الاتساع غير المتوقع للعجز التجاري في ظل ارتفاع حاد في قيمة الواردات وانخفاض حاد في قيمة الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 9ر348 مليار دولار في نوفمبر، بعد انخفاضها بنسبة 3% لتصل إلى 1ر332 مليار دولار في أكتوبر.

وقد عوض النمو الكبير في واردات السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية الانخفاض في واردات المستلزمات والمواد الصناعية.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة إن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 6ر3% لتصل إلى 1ر292 مليار دولار في نوفمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 3% إلى 9ر302 مليار دولار في أكتوبر.