 من الاسكتش إلى صفحات الكتاب.. هاني صالح يكشف رحلة رسومات في المزرعة فراولة - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

من الاسكتش إلى صفحات الكتاب.. هاني صالح يكشف رحلة رسومات في المزرعة فراولة

شيماء شناوي
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:55 م

قال الفنان هاني صالح، رسام كتاب «في المزرعة.. فراولة»، الصادر حديثًا عن دار الشروق، إن العمل على الكتاب يمر بعدة مراحل تبدأ فور وصول النص إلى دار النشر، حيث يتم عقد ورشة عمل لمناقشة أسلوب التنفيذ وطبيعة الكتاب قبل البدء في الرسم.

وأوضح صالح أن المرحلة التالية تكون إعداد اسكتشات أولية بالقلم الرصاص، ثم وضع النص فوق الرسوم لمعرفة مدى توافق الصورة مع المحتوى، وفي بعض الأحيان يتم اتخاذ قرار بتغيير بعض التفاصيل حتى يخرج الكتاب في صورته الأفضل.

وأضاف أن الكتاب يدور حول تعريف القارئ الصغير بالحواس الخمس في إطار قصصي مبسط، يساعد الطفل على اكتشاف حواسه وفهم وظائفها بطريقة جذابة ومناسبة لمرحلته العمرية.

وتابع أن المؤلف السيد نون أبدى إعجابه بالرسوم، معربًا عن سعادته بالشكل النهائي للكتاب وما يقدمه من تجربة بصرية وتعليمية للأطفال.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

كيف‭ ‬يتعرَّف‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬المدهش‭ ‬من‭ ‬حولهم؟

بحواسِّهم‭ ‬الخمس‭!‬‮…‬‭. ‬البَصَر،‭ ‬الشَّمّ،‭ ‬اللَّمْس،‭ ‬السَّمع،‭ ‬التَذَّوُّق

هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬يصطحب‭ ‬القراء‭ ‬الصغار‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬

يتعرَّفون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬حواسِّهم‭ ‬الخمس،

وعلى‭ ‬وظيفة‭ ‬العينيْن‭ ‬والأنف‭ ‬والأصابع‭ ‬والأذنيْن‭ ‬واللسان‮…‬

وهي‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬أحيانًا‭ ‬تُعَرِّفهُم‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬العالم‭ ‬المدهش‭ ‬من‭ ‬حولهم،

وفي‭ ‬أحيانٍ‭ ‬أخرى‭ ‬ربما‭ ‬تُـنذرهم‭ ‬كي‭ ‬يحذرَوا‭ ‬ويضمنَوا‭ ‬السلامة‭!‬.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك