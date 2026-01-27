قال الفنان هاني صالح، رسام كتاب «في المزرعة.. فراولة»، الصادر حديثًا عن دار الشروق، إن العمل على الكتاب يمر بعدة مراحل تبدأ فور وصول النص إلى دار النشر، حيث يتم عقد ورشة عمل لمناقشة أسلوب التنفيذ وطبيعة الكتاب قبل البدء في الرسم.

وأوضح صالح أن المرحلة التالية تكون إعداد اسكتشات أولية بالقلم الرصاص، ثم وضع النص فوق الرسوم لمعرفة مدى توافق الصورة مع المحتوى، وفي بعض الأحيان يتم اتخاذ قرار بتغيير بعض التفاصيل حتى يخرج الكتاب في صورته الأفضل.

وأضاف أن الكتاب يدور حول تعريف القارئ الصغير بالحواس الخمس في إطار قصصي مبسط، يساعد الطفل على اكتشاف حواسه وفهم وظائفها بطريقة جذابة ومناسبة لمرحلته العمرية.

وتابع أن المؤلف السيد نون أبدى إعجابه بالرسوم، معربًا عن سعادته بالشكل النهائي للكتاب وما يقدمه من تجربة بصرية وتعليمية للأطفال.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

كيف‭ ‬يتعرَّف‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬المدهش‭ ‬من‭ ‬حولهم؟

بحواسِّهم‭ ‬الخمس‭!‬‮…‬‭. ‬البَصَر،‭ ‬الشَّمّ،‭ ‬اللَّمْس،‭ ‬السَّمع،‭ ‬التَذَّوُّق

هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬يصطحب‭ ‬القراء‭ ‬الصغار‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬

يتعرَّفون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬حواسِّهم‭ ‬الخمس،

وعلى‭ ‬وظيفة‭ ‬العينيْن‭ ‬والأنف‭ ‬والأصابع‭ ‬والأذنيْن‭ ‬واللسان‮…‬

وهي‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬أحيانًا‭ ‬تُعَرِّفهُم‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬العالم‭ ‬المدهش‭ ‬من‭ ‬حولهم،

وفي‭ ‬أحيانٍ‭ ‬أخرى‭ ‬ربما‭ ‬تُـنذرهم‭ ‬كي‭ ‬يحذرَوا‭ ‬ويضمنَوا‭ ‬السلامة‭!‬.