رئيس الوزراء اللبناني: الإعلان عن مشروعات لإعادة إعمار الجنوب قريبا



أفاد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بأنه يعتزم زيارة جنوب البلاد قريبًا، للإعلان عن مجموعة من مشروعات إعادة الإعمار، بالتعاون مع البنك الدولي.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن الجنوب الذي يتعرض لغارات متواصلة، مضيفًا: «سأزور قريبًا أهلنا فيه للإعلان عن مجموعة من مشروعات إعادة الإعمار، التي سنبدأ بتنفيذها في أقرب وقت، من ضمن قرض البنك الدولي».

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، ليلة الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قرابة 12 غارة على مناطق مختلفة من جنوب البلاد.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت غارات متعددة على منطقة وادي برغز في النبطية جنوبي لبنان.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مجددا مرتفعات الجبور. كما ذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة «كسارة العروش» في مرتفعات الريحان.

ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.