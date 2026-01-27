أحمد موسى يطالب شركات الهواتف بخفض الأسعار 25%: ما ينفعش التليفون في مصر يبقى أغلى من بره

طالب الإعلامي أحمد موسى، الشركات المنتجة للهواتف المحمولة في مصر، بضرورة خفض أسعارها بنسبة لا تقل عن 25%؛ لتشجيع المواطن على شراء المنتج المحلي.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إن مصر تمتلك حاليا 10 مصانع تنتج 20 مليون هاتف محمول سنويا، مشيرا إلى الإنتاج يعادل حجم الاستهلاك السنوي للشعب المصري.

وأضاف أن «بعض الشركات هددت بالإغلاق والمغادرة» نتيجة تأثرها بما يحدث في السوق، مشيرا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات ومناخا جيدا لعمل هذه المصانع التي توظف آلاف المصريين؛ إلا أن تهريب التليفونات من الخارج أثر عليها.

وناشد الشركات المصنعة في مصر، ضرورة خفض أسعار الهواتف لتواكب الأسعار العالمية، قائلا: «أسعار التليفون في مصر لا بد أن تنخفض بقوة.. ما ينفعش تقولي بصنع تليفون أغلى من اللي جاي من بره؟! والدولة تمنحك تسهيلات في الجمارك وإعفاءات.. إيه بقى المواطن يشتريه؟!».

ودعا تلك الشركات لإقرار تخفيضات لا تقل عن 25% لتشجيع المنتج المصري بدلا من جلبه من الخارج، قائلا: «لازم الشركات تخفض الأسعار، ولازم نتكلم مع هذه الشركات النهارده وبكره، وأجد تخفيضا كبيرا لا يقل عن 25% من سعر التليفون؛ أسعارهم رهيبة! ليه يا جماعة أغلى وأنت بتصنع في مصر؟!».