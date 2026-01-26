 أحمد موسى: الرئيس مبارك شعر بالإهانة من نقله لطره.. وكان زعلان من المشير طنطاوي - بوابة الشروق
أحمد موسى: الرئيس مبارك شعر بالإهانة من نقله لطره.. وكان زعلان من المشير طنطاوي


نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 2:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 2:40 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل حواراته مع الرئيس الراحل حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه أجرى 3 حوارات مع الرئيس ومكالمتين.
وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "كان زعلان من المشير طنطاوي لأنه حس أنه ظُلم في هذه المعاملة، رغم أن المشير زاره في مستشفى المعادي وهو قالي أن السبب في المعاملة أنهم كانوا يريدوا أن يعدوا المرحلة".
وأضاف: "هو شعر بالإهانة وأقصى شيء أنه يروح طره، وحال مستشفى طره لا تسمح أنه يتم نقله إليها وكان لابد من نقله لمكان أفضل، ولكن كان فيه إصرار من الإخوان وغيرهم أنه ينقل إليها".
وتابع: "الرئيس مبارك في حواره معايا نفى تماما أنه سيكون هناك توريث، وبالمناسبة قال لي هذا في حضور علاء وجمال مبارك".

