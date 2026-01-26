أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 25 يناير وحتى 5 فبراير 2026.

ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي:

ويشمل التقديم هذا العام أكثر من 74 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومراكز تميز موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تعمل جميعها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتحرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أن يستهدف التقديم اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين.

وحددت الوزارة شروط التقديم في الوظائف، وهي:

- ألا يزيد عمر المتقدم على 56 عاما في أول أكتوبر 2025.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية أو الاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

ومن الشروط العامة للوظائف:

- لمنصب المدير الأكاديمي: حاصل على مؤهل عالٍ مناسب في التربية أو الإدارة، قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه، يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات، إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، إجادة مهارات العمل الجماعي، إجادة مهارات التواصل، إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات، وسبق له العمل كمدير مدرسة.

- باقي المناصب: يفضل أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ مناسب، إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، إجادة مهارة العمل الجماعي، إجادة مهارات التواصل، وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.