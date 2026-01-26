علي قاسم يبدأ تصوير مسلسل «عنبر الموت» دون منة شلبي

بدأ الفنانان علي قاسم ورشدي الشامي تصوير أحداث مسلسل "عنبر الموت" في ديكورات داخلية تشبه أحياء الإسكندرية خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وسط غياب منة شلبي عن تصوير المشاهد الأولى منه، عقب قرار المخرج كريم الشناوي بدء التصوير استغلالًا للوقت، إلى أن تنتهي شلبي من تصوير مشاهدها في مسلسل "صحاب الأرض".

المسلسل تدور أحداثه حول ممرضة تقرر أن تقتل المرضى لديها بعقار قاتل، وهو مأخوذ عن وقائع حقيقية خاصة بالقضية الشهيرة التي جرت أحداثها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وتجاوز عدد ضحاياها 20 قتيلًا، وفي روايات أخرى 30 مريضًا، وقد هزت هذه القضية الرأي العام آنذاك.

المسلسل من تأليف مريم نعوم وإنتاج طارق نور، ومن المقرر عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية لاحقًا.

وتأتي بداية تصوير "عنبر الموت" بدون منة شلبي في الوقت الراهن بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "صحاب الأرض"، الذي يشاركها بطولته إياد نصار، وتدور أحداثه حول قصة حب أثناء حرب غزة، وقد تم تغيير اسم المسلسل للمرة الثالثة، ففي بداية الأمر كان اسمه "الحب والحرب"، ثم تغير ليصبح "تحت الحصار"، ليتم الاستقرار على الاسم الحالي.