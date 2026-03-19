 ترامب يبحث الاعتداءات الإيرانية مع رئيس الإمارات - بوابة الشروق
الخميس 19 مارس 2026 11:25 م القاهرة
ترامب يبحث الاعتداءات الإيرانية مع رئيس الإمارات

أبوظبي - د ب أ
نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 11:20 م | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 11:20 م

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام": "بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية".

وأضافت "أدان الرئيس الأمريكي هذه الاعتداءات مؤكداً تضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات ودول المنطقة ودعمها الكامل لها في دفاعها عن أراضيها واستقرارها وأمنها".

اخبار متعلقة


