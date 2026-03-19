زيلينسكي يعرب عن خيبة أمله لإخفاق أوروبا في تمرير المساعدات الخاصة ببلاده

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن خيبة أمله لاستمرار تعثر تمرير حزمة المساعدات الأوروبية لبلاده، قائلاً: "لا نعلم حتى اليوم ما إذا كان سيُفرج عن هذا الدعم، وهو أمر بالغ الأهمية لنا، فهو مورد لحماية الأرواح".

وأضاف في كلمة عبر دائرة تلفزيونية: "تعثرت حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا، وكان يمكن أن تشكل ضغطاً إضافياً لدفع موسكو نحو سلام حقيقي".

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس: "لن أدعم أبدًا أي نوع من القرارات هنا لصالح أوكرانيا".

وأضاف: "الموقف المجري بسيط للغاية، نحن مستعدون لدعم أوكرانيا عندما نحصل على نفطنا، الذي تحجبه عنا".

وتعرض خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا، وفقا لكييف، لأضرار بسبب ضربة روسية في يناير.

وطالبت المجر كييف بإصلاح خط الأنابيب بسرعة واستئناف نقل النفط، ولكن بحسب أوكرانيا، لم يكن الإصلاح السريع ممكنًا.

وتحديا لمزاعم كييف، استخدمت بودابست حق النقض (الفيتو) ضد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا ومنعت تسهيل صرف القرض لأوكرانيا.

وهاجم قادة الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم الخميس، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، متهمين إياه باختطاف مساعدات حيوية لأوكرانيا وتقويض عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي في محاولة للفوز بانتخابات في بلاده.

وفي انتقاد علني نادر لعضو في الاتحاد، شدد القادة على أن فيكتور أوربان يجب أن يحترم قرار التكتل المكون من 27 دولة، الصادر في ديسمبر، بتمويل القوات المسلحة الأوكرانية واقتصادها الذي أنهكته الحرب خلال العامين المقبلين.

وكان أوربان نفسه قد وافق في وقت سابق على ما يُنظر إليه على أنه شريان حياة حيوي لأوكرانيا التي أنهكتها الحرب.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو للصحفيين، في بروكسل: "إنه (أوربان) يستخدم أوكرانيا كسلاح في حملته الانتخابية، وهذا ليس جيدا، لقد كان لدينا اتفاق، وأعتقد أنه خاننا."

ويعاني اقتصاد أوكرانيا من الانهيار، ويعتقد مسئولو الاتحاد الأوروبي أنه يجب أن تحصل كييف على جزء كبير على الأقل من القرض البالغ 90 مليار يورو (103 مليارات دولار) بحلول بداية مايو.

ولكي يحدث ذلك، يجب أن يمضي العمل قدما بشأن اتفاق الاتحاد الأوروبي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وعلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس على تحول موقف أوربان قائلاً: "مبدأ العمل في الاتحاد الأوروبي يقوم على الولاء والموثوقية"، معرباً عن افتراضه "أن جميع الدول الأعضاء تلتزم بذلك".

كما نقل مسئول أوروبي عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي ترأس الاجتماع، توجيهه انتقاداً لأوربان واصفاً سلوكه بأنه "غير مقبول".