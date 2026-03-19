تراجع غير متوقع لمخزون مستودعات الجملة في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس، تراجع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي خلافا للتوقعات.

وذكرت الوزارة أن المخزون تراجع خلال يناير بنسبة 0.5%، بعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق عليه وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنفس النسبة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.

وذكرت وزارة التجارة، أن مخزون مستودعات الجملة تراجع مع استقرار مخزون السلع المعمرة دون تغيير في حين تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 1.5% خلال يناير.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال يناير بعد ارتفاعها بنسبة 1.3% خلال الشهر السابق.

وفي حين ارتفعت مبيعات السلع المعمرة خلال بنسبة 1%، استقرت مبيعات السلع غير المعمرة دون تغيير خلال يناير.

ومع تراجع المخزون وارتفاع المبيعات تراجع معدل المخزون للمبيعات إلى 1.25% خلال يناير مقابل 1.26 خلال ديسمبر.