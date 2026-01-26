نجوم هوليود يهاجون شرطة الآيس: جيش غير قانوني يعنف الأمريكان ولا يختلف عن الشرطة النازية في ألمانيا

شهدت فعاليات مهرجان صندانس السينمائي الدولي، في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، هجوم عدد من نجوم هوليود على تصرفات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة المعروفة بـ"الآيس"، والذين جرى اتهامهم بتطبيق العنف المفرط ضد المواطنين الأمريكيين وخصوصا المهاجرين غير الشرعيين.

وحرص عدد من نجوم هوليود، في أثناء تواجدهم في فعاليات المهرجان السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى مطلع فبراير المقبل، على ارتداء دبوس مطبوع عليه عبارة "Ice Out"، في إشارة مناهضة ضد عناصر هذه الوكالة الشرطية، وكنوع من التضامن مع المتظاهرين في عدد من الولايات الأمريكية وخصوصا عقب مقتل رينييه جود على يد عناصر الآيس قبل نحو أسبوعين.

ومن ضمن هؤلاء النجوم ناتالي بورتمان، وإدوارد نورتون، وأوليفيا وايلد، وزوي دويتش، وقال عدد منهم في تصريحات صحفية: "على الرغم من حضورنا فعاليات المهرجان لمشاهدة أشياء جميلة وحالمة مثل الأفلام السينمائية، ولكن هذا لا يمنعنا من القول أن أمريكا تتألم ومجروحة".

وفي حديثه الصحفي، وصف الفنان إدوارد نورتون، شرطة الآيس أنهم "جستابو" جديد ويقصد جهاز الشرطة السرية التابع للمخابرات في ألمانيا النازية.

وتابع: "ماذا سنفعل حيال هؤلاء الجستابو الجدد الذين يطلقون النار على المواطنين الأمريكيين، فبينما نحن نتحدث الآن عن الأفلام ونشاهدها، فإن هناك في عدد من الولايات الأمريكية جيشا غير قانوني من شرطة الآيس تم إطلاقهم على الأمريكان".

ووصفت الفنانة الأمريكية ناتالي بورتمان، الأمر بـ"المروع"، قائلة: "ما يحدث على أرض أمريكا الآن لهو أمر مخيف، فما تفعله حكومة ترامب لهو أسوأ ما في الإنسانية، وعلينا كبشر أن نتضامن سويا".