 مؤشر بورصة باكستان يتجاوز 190 ألف لأول مرة - بوابة الشروق
الإثنين 26 يناير 2026 12:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

مؤشر بورصة باكستان يتجاوز 190 ألف لأول مرة

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:58 ص

تجاوز مؤشر بورصة باكستان، اليوم الاثنين، حاجز 190 ألف لأول مرة، حيث يترقب المتعاملون قرار لجنة السياسة النقدية في ظل دلالات على استقرار الجبهة الأمريكية-الإيرانية والتوقعات بخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن مؤشر كيه اس إي - 100 سجل 191032.73 نقطة بارتفاع 1865.91 نقطة أو 0.99%.

وقال حذيفة رضا رئيس شركة ماياري للسندات: "استهلت البورصة التداول على ارتفاع في ظل دلالات على استقرار الجبهة الأمريكية - الإيرانية، حيث التزم المستثمرون بالحذر في ظل تقارير إعلامية تفيد بتحرك قطع بحرية أمريكية نحو الشرق الأوسط".

وأضاف: "التركيز الآن يتحرك نحو قرار لجنة السياسة النقدية، حيث من المتوقع خفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك