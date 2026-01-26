مؤشر بورصة باكستان يتجاوز 190 ألف لأول مرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجاوز مؤشر بورصة باكستان، اليوم الاثنين، حاجز 190 ألف لأول مرة، حيث يترقب المتعاملون قرار لجنة السياسة النقدية في ظل دلالات على استقرار الجبهة الأمريكية-الإيرانية والتوقعات بخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن مؤشر كيه اس إي - 100 سجل 191032.73 نقطة بارتفاع 1865.91 نقطة أو 0.99%.

وقال حذيفة رضا رئيس شركة ماياري للسندات: "استهلت البورصة التداول على ارتفاع في ظل دلالات على استقرار الجبهة الأمريكية - الإيرانية، حيث التزم المستثمرون بالحذر في ظل تقارير إعلامية تفيد بتحرك قطع بحرية أمريكية نحو الشرق الأوسط".

وأضاف: "التركيز الآن يتحرك نحو قرار لجنة السياسة النقدية، حيث من المتوقع خفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس".