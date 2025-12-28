المحامي ياسر حسن يكشف تطورات جديدة في قضية سرقة نوال الدجوي

قال ياسر حسن، محامي عمرو وأحمد الدجوي، إنه تمكّن من الاطلاع على أوراق قضية جنحة سرقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، في دعوى الحجر بمحكمة الاستئناف، بعد السماح له.

وأضاف "حسن" خلال لقاء عبر "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس السبت، أن تحريات المباحث الجنائية وتحقيقات النيابة العامة حددت المتهمين في القضية، قائلاً إن التحريات كشفت أن المتهم بفتح الخزن هو فني خزن، واعترف بوجود اتفاق مع أطراف آخرين على فتح الخزن وأخذ ما فيها

ولفت المحامي إلى أن كان هناك توكيل خاص بتنازل الدكتورة نوال الدجوي عن جنحة السرقة، مضيفًا أن جلسة دعوى الحجر المقامة من عمرو الدجوي تم تأجيلها إلى يوم 30 ديسمبر.

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي على أن حق الرد مكفول للطرف الثاني ومحاميه، وأن كل ما ذكره المحامي على عهدته الشخصية.



وكان مصدر أمني لـ"الشروق"، قال إن الدكتورة نوال الدجوي، اتهمت أقارب لها كمشتبه في ضلوعهم بواقعة سرقة مسكنها في أكتوبر.