رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص

علق المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، على واقعة إغلاق بعض معارض السيارات في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على خلفية قرار الحكومة بحظر إقامة معارض سيارات جديدة أسفل المباني السكنية، مع منح مهلة نهائية حتى نهاية عام 2027 لجميع المعارض القائمة للانتقال لأماكن أخرى، تنظيمًا لحركة المرور وتقليلًا للكثافات السكانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON E"، إن غلق هذه المعارض غير مرتبط بالتراخيص، مشيرًا إلى أن بعضها يمتلك تراخيصًا منذ 1992 وأغلقت بالأمس.

وعلق قائلًا: "السيد رئيس حي مدينة نصر واضح إنه لم يقرأ القرار جيدا.. القرار واضح بإمهال كافة معارض السيارات أسفل العمارات السكنية حتى 31-12-2027 لتوفيق الأوضاع.. أعتقد دي أول مرة يكون رئيس حي.. ومستحيل تكون وزيرة التنمية المحلية على علم باللي حصل".

ولفت إلى أن معارض السيارات هي منافذ البيع لـ 27 مصنعًا للسيارات داخل مصر، مشيرًا إلى افتتاح الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل تسعة مصانع على مدار الأشهر الـ11 الماضية، بهدف توطين صناعة السيارات.

وتساءل أين سيذهب إنتاج هذه المصانع بعد غلق سوق مدينة نصر للسيارات الأكبر في مصر؟، معلقًا: "يا ترى نتاج المصانع دي يتباع فين.. رئيس الحي خد دور البطولة وشمعهم بالكامل المرخص وغير المرخص".

وشدد على أن قطاع السيارات مجال صناعي وتجاري كبير، يعمل داخله 3 ملايين مواطن بالقطاع التجاري، ومليون ونصف بالصناعي، وعلق قائلًا: "أي الجريمة اللي عملوها؟ الدولة مديانا مهلة سنتين".

وأشار إلى أنهم وجّهوا خطابات للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لمنع تكرار هذه الظاهرة الفردية وضمان الالتزام بالمهلة التي حددتها الدولة، وعلق قائلًا: "أصل القرار إن إحنا بنشكل مشكلة وإعاقة للمرور.. في مئات الصور لمطاعم أسفل المباني السكنية".

وذكر أنهم يدعمون المصلحة العامة للدولة، قائلًا: "قبل ما تقفل وتشمع أوجد البديل علشان الاستثمارات بالملايين".