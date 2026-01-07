رويترز: استهداف مسيرات فوق قصر أقام فيه الزبيدي بمدينة عدن اليمنية

قال مصدران أمنيان لرويترز الثلاثاء إن الهدوء عاد إلى مدينة عدن في جنوب اليمن مساء بعد استخدام أسلحة مضادة للطائرات لاستهداف طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق قصر معاشيق الرئاسي.



وتخضع عدن ومناطق قريبة منها حاليا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مقيما في القصر، لكن مكانه الحالي مجهول، وفقا لـ"رويترز".

وتأتي هذه التطورات وسط جهود لإنهاء الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

واستولى الحوثيون على صنعاء في 2014 وتدخلت دول الخليج في العام التالي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، مما أدى إلى تقسيم اليمن إلى مناطق سيطرة متناحرة.

وعدن هي المقر الرئيسي للسلطة خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2015، لكن قادة الحكومة المعترف بها دوليا غادروا المدينة إلى السعودية في أوائل الشهر الماضي عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن.



واستعادت القوات الحكومية بدعم من غارات جوية سعودية يومي الجمعة والسبت السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية في شرق اليمن.

ومن المقرر أن يتوجه الزبيدي إلى السعودية في مؤشر محتمل على إحراز تقدم نحو إنهاء الصراع بين المجلس الانتقالي والحكومة المعترف بها دوليا.

وتأتي زيارته بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية مساء الجمعة أنها طلبت من السعودية استضافة منتدى لحل قضية الجنوب. ووافقت الرياض ووجهت دعوات للفصائل الجنوبية.