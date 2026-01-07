السفير أحمد أبوزيد يشارك بقداس عيد الميلاد في بلجيكا

شارك السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي نظمته الكنائس المصرية في بلجيكا. حيث حضر جانبًا من القداس في كل من كنيسة السيدة العذراء مريم ومار يوحنا الإنجيلي بمدينة أنتويرب، وكنيسة العذراء مريم والآباء الرسل بمدينة لوفين، وذلك بحضور وفد من أعضاء السفارة المصرية في بروكسل، بالإضافة إلى مدير مكتب التمثيل التجاري وملحق الدفاع بالسفارة.

وحرص السفير أبو زيد على نقل تهنئة رئيس الجمهورية إلى الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج خلال القداس، معربًا عن اعتزازه وأعضاء السفارة بمشاركة الجالية القبطية الكريمة هذه المناسبة العطرة، والأجواء الاحتفالية لعيد الميلاد المجيد.