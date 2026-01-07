 السفير أحمد أبوزيد يشارك بقداس عيد الميلاد في بلجيكا - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 3:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

السفير أحمد أبوزيد يشارك بقداس عيد الميلاد في بلجيكا


نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 3:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 3:09 ص

شارك السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي نظمته الكنائس المصرية في بلجيكا. حيث حضر جانبًا من القداس في كل من كنيسة السيدة العذراء مريم ومار يوحنا الإنجيلي بمدينة أنتويرب، وكنيسة العذراء مريم والآباء الرسل بمدينة لوفين، وذلك بحضور وفد من أعضاء السفارة المصرية في بروكسل، بالإضافة إلى مدير مكتب التمثيل التجاري وملحق الدفاع بالسفارة.

وحرص السفير أبو زيد على نقل تهنئة رئيس الجمهورية إلى الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج خلال القداس، معربًا عن اعتزازه وأعضاء السفارة بمشاركة الجالية القبطية الكريمة هذه المناسبة العطرة، والأجواء الاحتفالية لعيد الميلاد المجيد.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك