ضبط 16 شخصًا في تجمع احتجاجي على انتخابات الإعادة بأسوان

ألقت الأجهزة الأمنية في أسوان القبض على 16 شخصًا بتهمة التجمهر في إدفو، وذلك اعتراضًا على أرقام الحصر العددي لانتخابات الإعادة.

وكان عدد من أنصار أحد المرشحين قد تجمعوا بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، مطالبين بإعادة الانتخابات البرلمانية، بزعم وجود تجاوزات داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المركز.

وتمكن رجال الأمن من ضبط 16 شخصًا، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بالتحريض على التجمع، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بذلك مناصرةً للمرشح الذي يدعمونه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.