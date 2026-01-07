 ضبط 16 شخصًا في تجمع احتجاجي على انتخابات الإعادة بأسوان - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 12:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

ضبط 16 شخصًا في تجمع احتجاجي على انتخابات الإعادة بأسوان

أرشيفية
أرشيفية
حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 12:36 ص

ألقت الأجهزة الأمنية في أسوان القبض على 16 شخصًا بتهمة التجمهر في إدفو، وذلك اعتراضًا على أرقام الحصر العددي لانتخابات الإعادة.

وكان عدد من أنصار أحد المرشحين قد تجمعوا بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، مطالبين بإعادة الانتخابات البرلمانية، بزعم وجود تجاوزات داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المركز.

وتمكن رجال الأمن من ضبط 16 شخصًا، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بالتحريض على التجمع، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بذلك مناصرةً للمرشح الذي يدعمونه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك