شرطة أبوظبي: ضبط 45 شخصًا لتداولهم معلومات مضللة وتصوير ونشر مواقع الأحداث

أعلنت شرطة أبوظبي في الإمارات، القبض على 45 شخصًا لتداولهم معلومات مضللة وتصوير ونشر مواقع الأحداث، في إشارة إلى الهجمات التي تتعرض لها إيران.

وقالت الشرطة في بيان، إن مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية ضبطت 45 شخصا من جنسيات مختلفة لقيامهم بتصوير مواقع مختلفة خلال الأحداث الجارية، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة ومضللة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.

وبحسب البيان، اتخذت شرطة أبوظبي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن مثل هذه السلوكيات تُعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها، مشددة على أهمية تحري الدقة، وعدم نشر، أو إعادة تداول، أي محتوى غير موثوق، أو غير صادر عن الجهات الرسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث أو المقاطع المرتبطة بها، حفاظاً على سلامة الإجراءات المتبعة وحماية للمصلحة العامة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية بينها الإمارات، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة .



