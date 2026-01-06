الري: نبدأ حملات شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تبدأ حملات شاملة لحماية نهر النيل من مختلف أشكال التعديات التي تؤثر سلبًا على القطاع المائي، بما يضمن تمكين المجرى من إمرار التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة للاستهلاك.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، في برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أي تعدٍ على المجرى المائي لنهر النيل يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التعديات على مجرى النيل، خاصة في فرع رشيد بعدد من المحافظات، وذلك ضمن جهودها لاستعادة القطاع المائي وضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف أوجه الاستخدام.

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحافظات، تتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي تعدٍ قبل تفاقمه، مؤكدًا أن أجهزة الدولة المصرية يقظة وتتحرك فورًا لحماية المجرى المائي.

ولفت إلى أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا من المجرى المائي، وأن أي مبانٍ مخالفة مقامة على هذه الأراضي تُعد مخالفة قانونية.

وشدد غانم على أن الحملات الأخيرة التي جرى تنفيذها على فرع رشيد تستهدف إزالة التعديات وضمان عدم تعريض هذه الأراضي للغمر خلال فترات ارتفاع مناسيب المياه، بما يحافظ على استقرار القطاع المائي.