محرز: نعرف قدرات المنتخب النيجيري جيدًا وجاهزون للمواجهة

أكد رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، جاهزية فريقه لمواجهة نيجيريا المرتقبة في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأهل «محاربو الصحراء» إلى ربع النهائي بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف سجله عادل بولبينة في الدقيقة 19 بصاروخية قوية.

وقال محرز في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: "المباراة لم تكن سهلة أمام الفريق الكونغولي، لكن حسب مجريات اللقاء، نحن من استحق الفوز. حافظنا على الصبر وانتظرنا الفرصة المناسبة".

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري يوم السبت 10 يناير على استاد مراكش، بعد أن تجاوز «النسور» عقبة موزمبيق برباعية نظيفة في دور الـ16.

وعن مواجهة نيجيريا، أضاف محرز: "نعرف قدرات الفريق النيجيري جيدًا وسنكون جاهزين لهذه المباراة".

يُذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الجزائر ونيجيريا كانت في نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 بمصر، حيث فاز منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الفوز حينها رياض محرز من ضربة حرة في الدقيقة 90+5، قبل أن يتوج بعدها «الخضر» باللقب للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1990.