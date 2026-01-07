وكالة سبأ: مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس ويحيله للنائب العام

أفادت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية بأن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أصدر قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى.



وجاء في نص القرار: "أولا: إحالة اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، للنائب العام وإيقافه عن العمل لارتكابه عدد من الجرائم".



وذكر القرار الجرائم المتهم بارتكابها: "الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية وفق المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات. الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي وفقاً للمادة (128/1) من قانون الجرائم والعقوبات".

إضافة إلى جريمة "تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية وفق المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات، وانتهاج العصابة المسلحة ومواجهات دائمة ضد قواتنا المسلحة دون أي اعتبار للأرواح".

وأيضا جريمة "الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وفقاً للمادتين (131، 132) من قانون الجرائم والعقوبات".



بالإضافة إلى "خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد وفقاً للمادة (4) من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا".

كما نصت المادة الثانية من القرار على "إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي".

وجاء في المادة الثالثة: "على النائب العام إجراء التحقيق والتصرف في الوقائع سالفة الذكر وفقاً للقوانين النافذة".

يشار إلى أن قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أعلنت اليوم أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم.