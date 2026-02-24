صلاح يتقاضى أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع ليفربول

كشفت تقارير إعلامية أن النجم المصري محمد صلاح يحقق دخلًا سنويًا يتجاوز 20 مليون جنيه إسترليني مع ليفربول، بفضل الراتب الأساسي الضخم إلى جانب المكافآت التجارية وحقوق الصورة المرتبطة بعقده مع النادي الإنجليزي.

وبحسب ما أوضحه الخبير المالي والمستشار السابق لنادي مانشستر سيتي، ستيفان بورسون، في تصريحات لموقع «Football Insider»، فإن الدولي المصري قد يجني ما يصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني إضافية سنويًا فوق راتبه الأساسي الذي يتقاضاه في ملعب أنفيلد.

وكان صلاح قد جدّد عقده مع ليفربول في أبريل من العام الماضي، ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2027، إلا أن مستقبله مع النادي ظل محل تكهنات خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد بعض التصريحات التي انتقد فيها إدارة النادي.

وتشير تقارير عدة إلى أن الدوري السعودي للمحترفين قد يكون الوجهة الأقرب للنجم المصري في حال قرر الرحيل عن ليفربول، رغم أن موقفه النهائي لم يُحسم بعد.

ويحصل صلاح على راتب أسبوعي يقدر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب 20.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا، إضافة إلى مكافآت مالية كبيرة مرتبطة بحقوق الصورة والعقود الإعلانية، بعد أن أصبح واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم عالميًا.

وكشف تقرير «Sunday Times Tax List» أن صلاح دفع نحو 14.5 مليون جنيه إسترليني كضرائب خلال العام الماضي، ليحتل المركز الـ81 ضمن قائمة أكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.

وأوضح بورسون أن الدخل الحقيقي لصلاح يتجاوز راتبه المعلن، مشيرًا إلى أن عوائد حقوق الصورة تمثل جزءًا مهمًا من إجمالي دخله، وقد تصل إلى نحو 20% من راتب اللاعب، خاصة بالنسبة للنجوم الذين يتمتعون بقيمة تسويقية كبيرة.

وأضاف أن جناح ليفربول قد يحصل على ما بين 4 و5 ملايين جنيه إسترليني سنويًا من حقوق الصورة المرتبطة بالنادي وجهات أخرى، فضلًا عن نحو مليوني جنيه إسترليني إضافية من عقود الرعاية والإعلانات، ما يجعله من بين أعلى اللاعبين دخلًا في كرة القدم.

وعلى الصعيد الفني، شهد مستوى صلاح تراجعًا نسبيًا خلال الموسم الحالي، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 أخرى خلال 28 مباراة خاضها بقميص ليفربول في مختلف المسابقات.