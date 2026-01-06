مدير عام التدريب بالأوقاف: أهمية الالتزام بتعاليم المرور وحفظ النفس والممتلكات

انطلقت فعاليات اليوم الأول لدورة "كيفية مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق والأمن الإداري وحق الطريق"، بمركز التدريب الرئيس بمسجد النور بالعباسية، بحضور الشيخ محمد مجدي عوض، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، وعدد من المحاضرين المتخصصين، وذلك بمشاركة مسئولي الأمن من المديريات الإقليمية.

وأعرب المحاضرون عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، على اهتمامه بتدريب وتأهيل الأئمة والإداريين والعاملين بالوزارة، مشيرين إلى أن هذه الدورات تعكس حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع المخاطر المختلفة.

استُهلت الدورة بمحاضرة اللواء هشام السيد - الخبير الأمني في الحماية المدنية، حول "الدفاع المدني والحماية المدنية"، حيث تناول التعريف بماهية الحريق وأنواعه، ونظرية الاشتعال والإطفاء، والمواد القابلة للاشتعال، وأخطار الحرائق البشرية والاقتصادية، وعوامل الأمان ووسائل السلامة داخل المباني، والأخطاء الشائعة عند مواجهة الحرائق، بالإضافة إلى أنواع الطفايات وطرق استخدامها.

وركز اللواء عبد الرحمن خالد - مدير عام الإدارة العامة للأمن بديوان عام وزارة الأوقاف، على أهمية السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين وتقليل الحوادث والإصابات، وتأثير ذلك على تحسين جودة الحياة والسمعة المؤسسية، كما تناول جانب الأمن الإداري وحق الطريق، مشيرًا إلى أن الشعور بالأمن يتيح للإنسان أداء مهامه بكفاءة، وأن الأمن قيمة أساسية في التنمية والاستقرار المجتمعي، مع التأكيد على البعد الديني والأخلاقي لمفهوم الأمن.

وقدم الأستاذ عبد الواحد الرزيقي - مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في محاضرته عرضًا حول إدارة الأزمات والكوارث، شمل تعريف الأزمة وأسبابها، والفرق بينها وبين الكوارث، ومراحل إدارة الأزمة (قبلها، وأثناءها، وبعدها)، وآليات التحليل والتخطيط لمواجهة المواقف الطارئة، ودور الإعلام في دعم جهود مواجهة الأزمات، مع استعراض خطوات حشد القوى وتفعيل التواصل بين الوحدات المختلفة للوزارة.

واختُتمت الدورة بمحاضرة الدكتور إبراهيم المرشدي - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني، بعنوان "حق الطريق"، حيث تناول المقاصد الشرعية لحفظ النفس والمال، مؤكّدًا أهمية الالتزام بتعاليم المرور وحفظ النفس والممتلكات، وبيّن أن مخالفة قواعد الطريق تعد خروجًا على الشرع قبل القانون، مع ربط ذلك بالمنظومة الأخلاقية والدينية.

وشهدت الدورة تفاعل المتدربين من خلال جلسة نقاشية أسهمت في توضيح كافة الاستفسارات، بهدف تحقيق أقصى استفادة عملية وعلمية وتعزيز قدراتهم على مواجهة المخاطر في بيئة العمل والمجتمع.