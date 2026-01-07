نوتنجهام يقتنص فوزا ثمينا أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

تغلب نادي نوتنجهام فورست على مضيفه، فريق وست هام يونايتد، الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف، في بداية منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستغل ويست هام تقدمه بهدف ذاتي في الشوط الأول، سجله اللاعب، موريلو، لاعب نوتنجهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13، من المباراة التي أُقيمت على ملعب لندن الأولمبي.

ونجح نوتنجهام فورست في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 55 بهدف عن طريق اللاعب، نيكولاس دومينيجيز بعد ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 89، سجل مورجان جيبس وايت هدف الفوز لنوتنجهام من ركلة جزاء جاءت بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد ضد ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق اللندني.

وكسر نوتنجهام فورست بهذا الفوز سلسلة من أربع هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ 17 وسط صراع شديد لتفادي الهبوط.

أما وست هام فتلقى الهزيمة رقم 13 في بطولة الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز 18، ليحتل أول مراكز الهبوط ولتزداد الضغوط على مدربه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو.