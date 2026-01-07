قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إن هناك مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت، ما يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع منتجي الدواجن وجهاز مستقبل مصر ووزير التموين.

وأشار إلى عرض أسعار على هذه الجهات لتأخذ الوزارة إنتاج الفائض لديها، لكنه أوضح أن ارتفاع أسعار الكتاكيت بهذا الحجم هو غير مبرر.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تذبذبًا في سوق الدواجن بين البيع في المزرعة والبيع النهائي للمستهلك، بجانب حدوث انخفاض مستمر حيث وصل السعر في المزرعة إلى 75 جنيهًا وللمستهلك بـ88 جنيهًا.

ونوه بأن السعر في هذا الوقت من العام الماضي كان قد وصل إلى 95 جنيهًا وتباع للمستهلك بـ108 جنيهات، مؤكدا أن الأشهر الماضية شهدت انخفاضًا فعليًّا في الأسعار إلى مستوى 60 جنيهًا في المزرعة ما تسبب في خسائر غير مبررة للمنتجين.

ولفت إلى أن السوق تحكمه آليات العرض والطلب، موضحًا أن اتحاد منتجي الدواجن طلب تقليل استيراد الدواجن المجمدة، لكن الكميات المستوردة لم تكن بالأحجام التي يتخيلها الاتحاد.