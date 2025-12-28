حريق مزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 5 آلاف كتكوت دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن بقرية منشأة طنطاوي التابعة لمركز سنورس، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما أسفر الحريق عن نفوق نحو 5 آلاف كتكوت وحدوث تلفيات مادية بالمزرعة.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بجوار سوق السبت بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن المزرعة مكونة من طابقين ومملوكة لشخص يُدعى «السيد. م»، وأن سبب الحريق يُرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا بالدائرة الكهربائية للمزرعة، ما أدى إلى اندلاع النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.